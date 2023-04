Obst- und Gemüsehandel Frais übersiedelte ins Zehnerviertel

Werbung

Geschnippeltes Suppengemüse, selbst gepflückter Bärlauch, die Marmelade selbst eingekocht: Das gibt es ab sofort in der Moosgasse 25. Nach 40 Jahren am Wiener Neustädter Hauptplatz gibt es das Obst und Gemüse von Chefin Katharina Frais jetzt im Zehnerviertel. Die Entscheidung, den Hauptplatz nach all den Jahren zu verlassen, sei nicht leicht gewesen, aber vor allem unter der Woche sei die Frequenz einfach zu gering geworden, heißt es bei einem Besuch der NÖN. In den letzten Monaten wurde die hauseigene Garage umgebaut, herausgekommen ist ein „Tante Emma Laden“. „Es geht ja nicht nur um Obst und Gemüse, ein Tratscherl gehört schon mit dazu“, sagt Angela Frais.

„Ein Tratscherl gehört mit dazu“, sagt Angela Frais. Bereits am Eröffnungstag am Freitag kamen viele Stammkunden. Foto: NÖN Wiener Neustadt, Frais

Der Vorteil im Gegensatz zum Supermarkt liegt auf der Hand: „Bei uns gibt es nicht alles in großen Portionen, es können auch mal nur drei Erdapferl sein“, erklärt Katharina Frais. Geöffnet ist in der Moosgasse Dienstag und Mittwoch von 8 bis 13 Uhr, Freitag von 7 bis 17 Uhr und Samstag von 7 bis 13 Uhr.