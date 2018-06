Am Ende fehlten zwei Tore – zwei Tore, die in Wiener Neustadt den Unterschied zwischen Bundesliga und der neu benannten 2. Liga machen. Wiener Neustadts Drama in drei Akten.

Des Dramas erster Teil

„Jeder Spieler hat sein soziales Umfeld, jedem ist gesagt worden, das ist durch, wir müssen nicht spielen.“ Roman Mählich

Den Anfang nahm das „Verderben“ eigentlich schon vor einigen Monaten – als die Bundesliga nicht in der Lage war, die Urteilsfindung des ständig-neutralen Schiedsgerichts so zu legen, dass nach dem letzten Spieltag klar ist, ob es eine Relegation gibt oder nicht. Erst am Montag setzte sich das Schiedsgericht zusammen – unter dem Vorsitz des Wiener Neustädter Universitäts-Professor Raimund Bollenberger. Zu diesem Zeitpunkt rechnete keiner damit, dass Hartberg eine Lizenz bekommen würde und Wiener Neustadt gegen St. Pölten doch noch Relegation spielen müsste.

„Da kann ich als Trainer reden, was ich will. Jeder Spieler hat sein soziales Umfeld, jedem ist gesagt worden, das ist durch, wir müssen nicht spielen“, meint Mählich, der schon Böses ahnte, als Montag die Entscheidung vertagt wurde. Am Dienstagabend dann die Gewissheit – Wiener Neustadt gegen St. Pölten, Relegation. „Das war dann für die Burschen wie eine Strafe und nicht mehr etwas, was wir erreichen wollten“, so Mählich. Aus der Politik hagelte es – berechtigte – Kritik: Landesrätin Petra Bohuslav und Bürgermeister Klaus Schneeberger schlugen auf den Tisch, prangerten die Vorgehensweise hart an. „46 Stunden vor dem Hinspiel das zu erfahren, wie brutal“, meint Mählich.

Des Dramas zweiter Akt

Das Hinspiel am Donnerstag lief auf einer schiefen Ebene – Wiener Neustadt mental und körperlich nicht auf der Höhe, St. Pölten an diesem Tag eine Klasse besser. Da half es auch nicht, dass „Mr. Zuverlässig“ im Neustadt-Tor Domenik Schierl beim ersten Gegentreffer patzte, das 0:2 war am Ende des Tages für Wiener Neustadt auch noch schmeichelhaft. „Da konnten wir nicht den Schalter umlegen. St. Pölten ist dann doch noch Bundesliga“, sah auch Mählich einen Klassenunterschied. Mit dem Rücken zur Wand opferte sich Wiener Neustadt dann drei Tage später in St. Pölten auf, wollte sich nicht kampflos geschlagen geben.

Atangas Traumtor, bei dem Schierl wieder keine gute Figur machte, ließ Neustadts Hoffnung weiter schrumpfen. Mit der letzten Schlussoffensive setzte Wiener Neustadt die NV-Arena allerdings noch einmal in Brand, St. Pöltens Sechzehner brannte in den letzten 20 Minuten lichterloh, Salihis Treffer war allerdings das Einzige, was dabei herausschaute. „Mit erhobenem Haupt“, hat Neustadt laut Mählich die Relegation verloren. Nach dem Schlusspfiff flossen Tränen, der Frust, die Trauer, der Ärger war jedem Spieler, jedem Betreuer und dem Vorstand ins Gesicht geschrieben. „Das, was hier zu sehen war, ist nur menschlich“, meinte Co-Trainer Peter Hlinka.

Des Dramas dritter Akt

Trainer Roman Mählich ließ schon am Sonntagabend seinen Abschied durchklingen. „Es war ein Super-Jahr, meine erste Chance als Profi-Trainer“, meinte Mählich nach dem Spiel. Nächste Saison wäre es in Wiener Neustadt „finanziell schwierig“ – ohne die 600.000 Euro Fernsehgeld. Er würde jetzt erstmal Urlaub machen und sich auf die WM bei seinem zweiten Arbeitgeber ORF freuen. Sportdirektor Andreas Schicker – dessen Zukunft zum Schlusspfiff auch noch nicht geklärt war – hat jede Menge Gespräche vor sich. Großes Fragezeichen ist auch der Kader – kein Spieler hat einen Vertrag für die neue 2. Liga. „Da können wir die Woche eine Teambuilding-Einheit beim AMS machen“, bewies ein Spieler Galgenhumor. Und hatte damit mehr recht, als ihm und seinen Kollegen wohl lieb war.

Während Schicker und Präsidentin Katja Putzenlechner von Sonntagabend bis zumindest Montagnachmittag auf Tauchstationen gingen, meinte Bürgermeister Klaus Schneeberger, der dem SC zu einer tollen Saison und St. Pölten zum Erfolg in der Relegation als fairer Verlierer gratulierte: „Jetzt gilt es aber nach vorne zu blicken, um gemeinsam das Stadionprojekt so zu adaptieren, dass es für die zweithöchste Spielklasse ausgelegt ist und im Fall des Aufstieges mit möglichst geringem Aufwand erweitert werden kann.“ Er habe am Donnerstag im Stadion eine „Aufbruchstimmung“ gespürt, für die er sich bei den Fans bedanken wollte.