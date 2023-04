Startschuss für Lauftour

Werbung

Am Sonntag startete die Sparkasse Lauftour in die Saison. Der Auftakt war erstmals der Wiener Neustädter Sparkassenlauf. Das Rennen in der Schmuckerau war bei seiner insgesamt zweiten Auflage auch zum ersten Mal überhaupt im Lauftour-Kalender vertreten. Das machte sich trotz Schlechtwetter auch bei den Starterzahlen bemerkbar, die sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte.

Beim Hauptlauf, Fun-Run, Teambewerb und den Nachwuchsläufen waren diesmal rund 170 Teilnehmer dabei. Die Siege im Hauptbewerb über 8.100 Meter holten Annemarie Wilhelm und Nicolas Kastner. Über die halbe Strecke setzten sich Markus Hauser und Sibylle Kerschbaum durch. Im Nachwuchsbereich dominierten die Talente von HSV Jugend und Multisport Wiener Neustadt. Es gab drei Siege und insgesamt zehn Podestplätze.