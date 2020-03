Höchst erfolgreich schlugen sich die kleinsten Tennis-Asse des Bezirks bei der Kids-Landesmeisterschaft in Neunkirchen – dreimal Gold und einmal Silber war die beachtliche Ausbeute.

Bei den U9-Burschen gab es ein Katzelsdorfer Finale. Nick Schmitzer besiegte Leo Heger in zwei Sätzen (4:2 4:2). In der Altersklasse U10 hielt sich der Theresienfelder Luca Lingfeld schadlos, eroberte die Goldene, gab auch in der Finalgruppe der Top Drei keinen Satz ab.

Im U11-Doppelbewerb setzte sich Lingfeld gemeinsam mit Tim Weil (Brunn/Gebirge) durch. Mit gerade einmal zwei verlorenen Games machte das Duo den Titel-Doppelpack perfekt. Weil hatte sich beim Einzel schon in der U11 durchgesetzt.