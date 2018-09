Kenianer Viktor Kipkuto siegte bei der zweiten Auflage mit Streckenrekord. 422 Schüler waren beim neu geschaffenen The Mile School Race am Start.

Knapp 530 Starter waren am Freitag und am Samstag bei den Bewerben von „The Mile“ am Start. Die Meisten davon am Freitag beim „The Mile School Race“. Vier kenianische Profi-Läufer wärmten zusammen mit den Kids am MilAk-Sportplatz auf, vermittelten dabei auch einen Eindruck, wie hoch ein Weltklasse-Marathon-Tempo eigentlich ist – auch auf einer Bahnrunde von 400 Metern. „Das war mit das Schönste, was ich in Wiener Neustadt je erlebt habe“, freute sich BG Zehnergasse-Direktor Werner Schwarz, dass seine Schüler die Stars zum Anfassen hatten.

Beim Meilenrennen der Schüler legte Emil Bezecny in 5:13 Minuten die schnellste Zeit hin, war damit auch schneller als Oberstufen-Sieger Alex Lengl. Bei den Volksschülern war Florian Lachnit top. Bei den Mädels erzielte Marie Glaser in 5:51 Minuten die Bestzeit. Die Klassensiege gingen an Katharina Reschmann (Oberstufe) und Jasmin Ungersböck (Volksschule).

Kenianer siegte mit neuem Streckenrekord

Nachdem die kenianischen Läufer am Vortag noch spielerisch mit den Schülern liefen, wurde es bei der zweiten Auflage von The Mile ernst. Bei den Herren siegte Viktor Kipkuto in einer Zeit von 4:07,9 Minuten. Der Kenianer verbesserte den Streckenrekord von Andreas Vojta um sechs Sekunden. Der Vorjahressieger kam als Vierter ins Ziel und blieb noch unter seiner Vorjahresmarke. Bei den Damen siegte Noelle Yarigo in 4:45,9, den Streckenrekord von Kriistina Mäki verpasste sie um zwei Sekunden – die Tschechin lief heuer auf Platz zwei ein.

„Wir sind sehr zufrieden, wollen uns bei allen Sponsoren bedanken“, sagt Lars Demuth, vom Veranstalter SVG Hohe Wand. The Mile soll nun nach Möglichkeit noch bekannter werden: „Wir hatten viele junge Starter, 10-, 12-jährige“, sieht Demuth Zukunftspotenzial. Mit der Premiere der Stunden-Staffel sieht man sich angesichts der zwölf startenden Teams im Soll: „Mehr kann es aber immer sein“, so Demuth.