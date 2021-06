Nachdem in Rio de Janeiro 2016 kein Bezirkssportler die Olympia-Quali schaffte, sind es fünf Jahre später gleich vier. Die NÖN gibt in der Serie „unsere Olympia-Starter“ Einblick in Vorbereitung und Zielsetzung. Den Anfang macht der Kirchschlager Hermann Pernsteiner, der am ersten Wettkampftag (24. Juli) im Renneinsatz sein wird. Dass er einen Platz im ÖRV-Trio bekommt, war alles andere als sicher. „Bei der Katalonien-Rundfahrt ist es mir zum Beispiel nicht so gut gegangen, weil ich im Vorfeld meine erste Corona-Impfung bekommen habe“, erinnert sich der 30-Jährige zurück.

Livigno statt Tour als Vorbereitung

Doch bei Tour of the Alps, Tour de Romandie und Tour de Suisse ging die Form stetig nach oben. In der Schweiz schrammte Pernsteiner als Dritter nur hauchdünn an einem Etappensieg vorbei. Nach der Tour de Suisse bekam Pernsteiner den Anruf, dass er in Tokio dabei ist: „Das ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Natürlich gibt es im Radsport andere große Rennen, aber Olympia ist nur alle vier Jahre, das hat einen ganz hohen Stellenwert für mich“, unterstreicht Pernsteiner, der im Vorjahr bei der Spanien-Rundfahrt Zehnter wurde. Viele Fahrer werden von der Tour de France direkt nach Tokio reisen, bei Pernsteiner ist das anders. Er ist in Frankreich nicht dabei. Bis 8. Juli weilt er im Höhentrainingslager in Livigno. Am 16. Juli geht es nach Japan. Eine Woche gibt es Zeit, um die Olympia-Strecke genau kennenzulernen. Neben Pernsteiner sind der Ebreichsdorfer Patrick Konrad und Gregor Mühlberger aus Haidershofen im Nationalteamtrikot unterwegs.

Die Österreicher sind gegen die großen Radsport-Nationen in der Außenseiterrolle. „Aber wir können überraschen, werden schauen, wer die beste Tagesform hat“, gibt es im Vorfeld keinen klaren Kapitän im Team Österreich.