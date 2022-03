Wiener Neustadt zurück in der Erfolgsspur

Werbung

Zwei Punkte aus den letzten sechs Spielen: Wiener Neustadt gehörte in der Belletage des heimischen Damen-Handballs zuletzt nicht gerade zu den formstärksten Teams. Gegen Bruck/Trofaiach schossen sich Carina Görg und Co. aus der Ergebniskrise. Die Heimischen erwischten den besseren Start, führten rasch mit fünf Toren Vorsprung (8:3). Der Vorsprung blieb über weite Strecken der ersten Halbzeit konstant. Näher als auf zwei Treffer kamen die Füchse nie heran. Mit einem komfortablen 18:13 ging es schlussendlich in die Pause.

Der zweite Durchgang war dann von nervösen Phasen auf beiden Seiten, so wie etlichen technischen Fehlern gekennzeichnet. Von einer echten Trendwende waren die Gäste aber weiterhin ein Stück entfernt. Die Wiener Neustädter Führung pendelte zwischen zwei und fünf Toren. Nach 60 Minuten stand ein recht sicherer 27:23-Sieg auf der Anzeigetafel. Damit halten die Prokop-Damen die kleine Chance auf das Play-off-Halbfinale am Leben. Der Rückstand auf die Viertplatzierten Fivers beträgt nur mehr zwei Zähler.