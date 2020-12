Das Jahr geruhsam ausklingen lassen, ist bei Wiener Neustadts Handball-Damen nicht angesagt. Am Donnerstag geht es auswärts gegen Atzgersdorf, ehe am Wochenende zu Hause MGA wartet.

Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein. In Atzgersdorf sind die Wiener Neustädterinnen klarer Außenseiter. „Sie sind Tabellenführer und immer noch amtierender Meister“, unterstreicht Obmann Stephen Gibson, dass die Wienerinnen wohl als einziges Aushängeschild Hypo NÖ die Stirn bieten können.

„Wir werden trotzdem versuchen, ihnen ein Beinchen zu stellen“, lechzt Gibson nach Punkte. Wenn Wiener Neustadt etwas mitnimmt, wäre es eine große Überraschung. Gegen MGA sind Zähler dann fast schon Pflicht. Immerhin liebäugeln Gibson und Co. mit einer Teilnahme am erstmals ausgetragenen WHA-Halbfinale. Dafür braucht man nach dem Grunddurchgang logischerweise einen Platz unter den ersten Vier. Davon ist Wiener Neustadt als Achter nur auf den ersten Blick weit entfernt, liegt nach Verlustpunkten sogar vor den Viertplatzierten und das ist eben MGA. „Da sind wir dann sicher eher dabei. Sie sind ein direkter Konkurrent im Kampf um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte oder eben auch für das Halbfinale – dieses Ziel jetzt schon zu verwerfen, wäre verfrüht“, hält Gibson nach einem alles in allem etwas durchwachsenen Saisonstart mit drei Siegen und vier Niederlagen fest.

Der Heimvorteil wäre gegen MGA größer, wenn Publikum in die Halle dürfte. Aufgrund der Pandemie ist das nach wie vor kein Thema. Verfolgen können die Fans das Heimspiel über den facebook-Stream des Vereins. Das Match gegen Atzgersdorf wird übrigens auf ORF Sport+ übertragen. Der Spartenkanal wird nun regelmäßig Spiele der WHA übertragen. „Das hat es bisher noch nicht gegeben. Diese Woche gibt es sogar zwei Spiele. Im Jänner wird es ähnlich weitergehen“, freut sich Gibson vor allem in seiner Funktion als WHA-Präsident.