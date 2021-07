Für die Bundesliga-Teams des Bezirks gab es ein Happy End: Die Damen von UTC BH bleiben erstklassig. Im Spiel der letzten Chance gegen den Grazer AK, siegten die Wiener Neustädterinnen souverän mit 4:1. Damit war der Klassenerhalt bereits nach den Einzeln gesichert. Alina Michalitsch, Marlies Steiner, Alexandra Vasilyeva und Tamara Teufl gewannen ihre Matches in zwei Sätzen. Ines Faltinger musste gegen Elena Limbeck nach gewonnenem ersten Satz sowohl Tie-Break als auch Match-Tie-Break abgeben. Schlussendlich blieb das eine Randnotiz, weil Wiener Neustadt den sportlichen Klassenerhalt schaffte. Die 12er-Liga wird 2022 wieder zu einer 10er-Liga. GAK, Innsbruck und Steyr steigen ab. Kufstein kommt aus der 2. Bundesliga nach oben.

Über ein weiteres Jahr in der zweithöchsten Spielklasse darf sich Hochwolkersdorf freuen. Thomas Pichl und Co. brauchten am letzten Spieltag im Derby gegen Seebenstein-Schiltern einen Punkt, um den Ligaver-bleib aus eigener Kraft zu fixieren. Eine Hürde, die Howodo ohne Problem nahm.

Drei Punkte bringen am Ende noch Platz vier

Im Einser-Einzel musste Seebensteins Philip Aplienz gegen Michal Franek früh w.o. geben. Lubomir Majsajdr und Florian Posch gewannen klar in zwei Sätzen. Mehr Mühe hatte Bernhard Schneider auf Nummer vier, gegen David Simon musste er in den Champions-Tie-Break, behielt dort knapp mit 11:9 die Oberhand. Mannschaftsführer Pichl unterlag Denis Bovhan. Auf Nummer sechs setzte sich Gallus Haderer gegen Florian Pimishofer durch, damit war der Hochwolkersdorfer Sieg in trockenen Tüchern. Im Doppel, heuer die Stärke der Hochwolkersdorfer, kamen drei weitere Siege dazu. Nur die Einser-Paarung Franek/Posch hatte leichte Probleme, musste ins Match-Tie-Break, siegte dort mit 10:7. Am Ende stand somit ein 8:1-Erfolg und drei Tabellenpunkte zu Buche. Das spült Hochwolkersdorf sogar noch in die obere Tabellenhälfte, vorbei an Seeben-stein-Schlitern, auf Position vier. Absteigen müssen Linz, Silz und Klosterneuburg.

In der +45-Bundesliga endete währenddessen die Reise der UTC BH-Herren im Semifinale. Als Gruppenzweiter qualifizierten sich die Cracks aus der Allzeit Getreue für die Play-offs. Dort war Oberwart ein übermächtiger Gegner. UTC BH verlor im Südburgenland mit 0:5.