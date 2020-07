Die Läufer kehren nach der Coronapause langsam wieder in den Wettkampf zurück, so liefen das Ehepaar Helga Marwan-Schlosser und Martin Geicsnek den ersten Marathon seit Monaten. In Bad Blumau standen 43,5 Kilometer und 544 Höhenmeter bei großer Hitze an. Die beiden Läufer des HSV Marathon Wiener Neustadt kämpften beim Wettkampf-Comeback um die Spitzenplätze mit. Helga Marwan-Schlosser wurde in 4:18:22 Stunden Zweite der Damenwertung. Martin Geicsnek wurde in 4:09:47 Stunden Sechster bei den Herren.