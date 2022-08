Wr. Neustadt mit einem Bein im Halbfinale

Werbung

Zum Viertelfinal-Auftakt erwischte der amtierende Meister aus Wiener Neustadt gegen Traiskirchen einen Start nach Maß. Gleich im ersten Inning, das mit 5:2 für die Gäste endete, gelangen den Diving Ducks fünf Runs auf Hoppers-Pitcher Tobias Kiefer.

Nach dem zwischenzeitlichen 6:2 aus Sicht von Wiener Neustadt folgte das erste Comeback der Hausherren, die im vierten Inning auf 5:6 verkürzten. Nachdem Wiener Neustadt auf 12:6 davonzog, meldeten sich die Hoppers im achten Inning unter anderem mit Homeruns von Tobias Werner (zweiter des Spiels) und Philipp Brenner zurück. Obwohl Traiskirchen gleich drei Mal eine Aufholjagd startete, gewannen die Ducks mit 17:14.

Wiener Neustädter Show im zweiten Spiel

Ein anderes Bild zeigte sich dann in der zweiten Partie. Während die Diving Ducks erneut Runs verbuchten, kam die Hoppers-Offensive nicht auf Touren. Neustadt-Pitcher Rick van Dijck drückte der Partie seinen Stempel auf und ließ im sechsten Inning den einzigen Run der Hausherren zu – zum zwischenzeitlichen 9:1. Im achten Inning machte der Titelverteidiger den Sack mit insgesamt acht Runs zu und feierten einen 17:1 durch Mery Rule.

Damit gewann Wiener Neustadt alle bisherigen sieben Saisonduelle gegen Traiskirchen (eine Grunddurchgangspartie wurde zugunsten der Hoppers strafverifiziert). Die Vienna Wanderers (2:0 gegen die Schwechat Blue Bats) und die Dornbirn Indians (2:0 gegen die Hard Bulls) sind ebenfalls so gut wie durch.

Spannung verspricht das Duell zwischen den Attnang-Puchheim Athletics und den Vienna Metrostars (1:1). Die Entscheidung um den Aufstieg ins Halbfinale fällt jeweils am Wochenende. Wiener Neustadt könnte die Derbyserie am Samstag (ab 14.30 Uhr) entscheiden. Gleich im Anschluss würde im Falle eines Traiskirchners Sieg Spiel vier steigen. Spiel fünf wäre am Sonntag (14 Uhr).