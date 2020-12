Sechs Lehrer positiv getestet .

Landesweit wurden am Wochenende an 29 Standorten Teststationen für Niederösterreichs Lehrer eingerichtet. Die Militärakademie hatte zwei Teststationen zu betreiben: Eine bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen für den Bezirk Neunkirchen und eine Teststation in den Kasematten für Bezirk und Stadt Wiener Neustadt. Die Auftragserfüllung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörden und mit Unterstützung von Soldatinnen und Soldaten des Jagdkommandos und der Betriebsstaffel Burg sowie von Angehörigen der Freiwilligen Feuer und des Roten Kreuzes. Auch zwei Medizinstudentinnen meldeten sich freiwillig zum Mitwirken.

Am Eingang zu jeder Teststation erfolgte die Zuweisung zu einer der Testspuren. Nach der Registrierung erhielten zu testenden Personen eine Einweisung in den Ablauf der Probenentnahme. Und dann war es auch schon wo weit: Das Wattestäbchen fand seinen Weg in den Nasen-​Rachen-Raum. „Etwas unangenehm, aber keinesfalls schmerzvoll.“ beschreibt es eine Lehrerin. Dauer der gesamten Testung: Weniger als fünf Minuten. In Wiener Neustadt konnte man die Teststation nun verlassen – das Ergebnis wurde mittels SMS oder E-Mail mitgeteilt. Für Neunkirchen wurde durch die Bezirkshauptmannschaft entschieden, dass vor Ort auf das Testergebnis zu warten sei. Aber auch das nahm nur 15 Minuten in Anspruch.

Insgesamt wurden an den beiden Tagen 2.835 Personen getestet. In Wiener Neustadt waren es 1.556, in Neunkirchen 1.279. Bei sechs Personen war der Antigentest positiv. Diese wurden durch die zuständige Gesundheitsbehörde zu einer weiteren Testung mittels PCR-Test aufgefordert. Im Gegensatz zum Schulbetrieb fanden die Lehrerinnen und Lehrer ein negatives Ergebnis durchaus positiv.

Auch von Seite der Militärakademie ist der Einsatz positiv zu bewerten. Die Testungen konnten erfolgreich durchgeführt werden und die Zusammenarbeit mit den zivilen Stellen hat gut funktioniert. 100 Soldaten sowie Zivilbedienstete standen im Einsatz. Auch die gesamte erforderliche EDV-​Ausstattung für die insgesamt neun Testspuren wurde durch die Militärakademie gestellt. Nun bereitet sich die Militärakademie auf die Unterstützung der für den 12. und 13. Dezember 2020 geplanten Massentests vor.