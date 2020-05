Neben den bereits bekannten Abgängen von Anna Teibl und Valentina Schartel werden auch Kreisläuferin Anna Schuster, Flügel Viktoria Haunold und Torfrau Alina Stani Wiener Neustadt verlassen. Die Verträge von Reka Schneck, Melanie Krautwaschl, Barbara Eichhorn, Carina Stockhammer, Viktoria Kaiser und Lisa Heidinger wurden hingegen verlängert. Dazu kommen Adrienn Bezzeg und Lena Sperger vom HC Lustenau. „Langsam nimmt der Kader Form an“, freut sich Obmann Stephen Gibson.

Derzeit halten sich die Spielerinnen mit Heimprogramm fit. Wann der Einstieg ins Mannschaftstraining erfolgt, ist derzeit noch unklar. „Wir haben vor dem Herbst ohnehin sicher keine Spiele, also haben wir da auch keinen Stress“, kommentiert Gibson. Outdoor dürfen aktuell nur jene Sportarten trainieren, bei denen die geltenden Regeln auch in der Wettkampfform eingehalten werden können, hier zählt Handball als körperbetonter Sport nicht dazu. „Wenn es möglich ist, wollen wir vor dem Sommer wieder etwas anbieten – auch für den Nachwuchs“, so Gibson.