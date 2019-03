In Phoenix, Arizona feilten die Ducks Moritz Scheicher und Alessandro Zoufal in den letzten Wochen an ihrem Spiel, trainierten mit der Mannschaft des Paradise Valley Junior Colleges. „Wir Österreicher müssen uns nicht verstecken und junge Spieler sollen sich einen Collegeaufenthalt auf jeden Fall als Ziel setzen“, meint Scheicher nach dem US-Trip.

Das College-Training zeichne sich durch eine größere Anzahl an Spielern und einem effizienteren Ablauf in der Trainingsgestaltung ab. „Am College ist es üblich, vier Spiele in der Woche zu spielen“, weiß Scheicher, glaubt aber auch: „Mit den Ducks sind wir auf dem richtigen Weg, ähnliche Trainingsqualität zu erreichen.“

Scheicher trainierte mit der Werfer-Gruppe. Die Pitchingbewegung und Details bei einzelnen Würfen wurden umgestellt. „Diese Dinge gilt es jetzt zu wiederholen und weiter zu verbessern“, erklärt Scheicher, der in Zukunft bei den Ducks gemeinsam mit Ferdinand Obed auf organisatorischer Ebene mitarbeiten will: „Ich versuche an der zukünftigen Entwicklung und Ausrichtung des Vereins mitzuwirken.“