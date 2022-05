Ein Hauch von Roland Garros bei Tennis-Spiel in Waidhofen/Ybbs

Werbung

Waidhofen musste in der Doppelrunde zwei klare Niederlagen einstecken. Dabei wurde wieder einmal klar bestätigt, dass Geld zwar keine Tore schießt, aber anscheinend Tennisspiele gewinnen kann.

„Mauthausen gibt in einer Runde so viel Geld aus, wie wir Budget für eine ganze Saison haben. Die Niederlagen kommen für uns nicht überraschend, damit mussten wir leider rechnen. Vor allem Mauthausen hat Spieler in seinen Reihen, die schon in der Weltklasse unterwegs sind“, fasst Obmann Heinz Reicharzder die Spiele zusammen.

Die Nummer eins von Waidhofen, Patrick Ofner, musste gegen den Ungarn Attila Balazs ran, der bei Mauthausen auf der Top-Position aufläuft. Der Ungar hatte noch den Sand von Paris auf den Schuhen kleben, denn beim Grand-Slam schied er in der ersten Runden gegen einen gewissen Marin Cilic (20 – Setzliste Paris) in drei Sätzen aus. Ofner, der in der ersten Runde gefehlt hatte, eroberte in jedem Satz zwei Games, mehr war nicht drinnen. Auf der Fünf beim Gegner mit Andreas Haider-Maurer ebenfalls ein bekannter Akteur, der Michael Weinberger auch nur vier Games vergönnte.

Damit war ein 0:6 nach den Singels auf der Anzeigetafel fixiert. Für den einzigen Punkt sorgten dann im Doppel Gregor Hausberger und Wenzel Graski, die in zwei Sätzen siegten.

Beim Auswärtsspiel in Schwaz konnte ebenfalls nur ein Match gewonnen werden. Michael Weinberger setzte sich im Championstiebreak durch. Patrick Ofner verlor eben dieses in seiner Partie. In den Doppeln schaute trotz knapper Verläufe nichts mehr heraus.

„Schwaz war zwar nicht so übermächtig besetzt wie Mauthausen, waren aber trotzdem viel stärker aufgestellt, als in der ersten Runde. Wir müssen jetzt bereits für das untere Play-Off planen. Da spielen wir gegen die drei schwächeren Teams der anderen Gruppe. Vorher wartet aber noch das Match gegen den Wiener Athletiksportclub1 auf uns. Aber egal was wir in der obersten Spielklasse noch erreichen, wir haben was bewegt in Waidhofen. Viele Zuseher wollten sich diese Extraklasse im Tennissport vor der Haustüre nicht entgehen lassen. Man muss am Ende zu Kenntnis nehmen, dass mit dem nötigen Kleingeld viel möglich ist“, so Reicharzeder abschließend.