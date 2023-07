Mit neuem Stürmer in die heiße Vorbereitungs-Phase

Eigentlich sah es schon nicht mehr danach aus, dass der UFC St. Peter/Au einen Stürmer verpflichten wird. Doch kurz vor Ende der Transferzeit gelang es den Vereinsverantwortlichen doch noch. Maria Saraf heißt der neue Angreifer.

Der 22-Jährige Kroate lebt seit einigen Jahren in Österreich und kickte zuletzt für den SV Wallern in der 1. Landesliga in Oberösterreich. Der SV Wallern Mannschaft stieg in der Vorsaison in die Regionalliga auf und Mario Saraf konnte dabei nicht viel mithelfen, da er sich einen Kreuzbandriss zuzog. „Ob er nun in der Regionalliga viele Einsätze bekommen hätte, ist nicht ganz klar, das war dann auch für uns die Chance. Wir sind froh, dass er zu uns kommt und hoffen, dass er die gewünschte Verstärkung für die Offensive ist. Er wird aber auf jeden Fall die Zeit bekommen und wir werden sehen, wie es um seine Fitness besteht“, erklärt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker.

Der Neuzugang soll am Montag (nach Redaktionsschluss) ins Training einsteigen. Dann steht eine intensive Woche am Programm. Am Dienstag steht der Test gegen Ybbs am Programm. Donnerstag wieder ein Training und am Freitag wartet das Testspiel gegen Mauer. „Je nachdem, wie es ihm (Anm. Mario Saraf) geht, wird er bei einem oder bei beiden Spielen auch schon dabei sein“, erklärt Döcker.

In der Vorwoche spielte St. Peter unter der Woche schon gegen Biberbach und siegte dort 4:0. „Es war eine deutliche Angelegenheit und wir hätten auch noch höher gewinnen können, aber als Test war es in Ordnung“, sagt St. Peters Sektionsleiter. Am Wochenende stand kein Vorbereitungsspiel am Programm, denn der geplante Test gegen Ardagger/Viehdorf wurde aufgrund deren Einsatz im ÖFP-Cup gegen Red Bull Salzburg abgesagt.