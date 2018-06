Nachdem die Waidhofner bereits in der Vorwoche den Klassenerhalt fixiert hatten, konnten sie locker und ohne Nervenkitzel in die letzte Partie gehen und verzichteten auch auf den eigentlich geplanten Einsatz eines Legionärs. Der wäre auch nicht notwendig gewesen, denn die Hausherren durften am Ende der Saison auch so über einen Kantersieg jubeln.

In den Einzeln gaben die Waidhofner keinen Satz ab, lediglich das bereits unbedeutend gewordene Dreierdoppel sicherten sich die Gäste. „Es ist nicht mehr um alles gegangen, aber trotzdem wollten wir noch einmal gewinnen“, erklärte Mannschaftsführer Lukas Sieghartsleitner, der eine positive Saisonbilanz zog, denn mit dem Klassenerhalt habe man das erklärte Ziel erreicht. „Vier Siege, vier Niederlagen. Wir sind sehr zufrieden“, fasste er das Spieljahr zusammen.

Erste Gespräche darüber, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll, wurden auch bereits geführt. Vor allem soll es gelingen, Jan Poskocil und Patrick Ofner weiter in Waidhofen zu halten. Auch Gregor Ramskogler, der heuer nicht zum Einsatz kam, soll im nächsten Jahr wieder im Ybbstal einlaufen. „Das wäre zumindest der Plan“, verriet Sieghartsleitner.