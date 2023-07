Intensive Wochen für Seitenstetten

Jeweils Montag und Donnerstag ein Training, Dienstag und Freitag ein Spiel – diesen Rhythmus hat Seitenstetten in der vergangenen und aktuellen Woche. Zuletzt gab es einen 3:2-Sieg gegen Haag und einen 8:2-Erfolg gegen Biberbach. „Die Offensive funktioniert ohnehin gut. In der Defensive müssen wir uns noch verbessern. Teilweise haben wir schon sehr riskant gespielt, wollten das aber auch ausprobieren“, resümiert Seitenstetten-Coach Peter Thaller. In dieser Woche kann man einige Dinge schon verbessern. Mit Grein (Vizemeister Gebietsliga) und Garsten (Vizemeister Bezirksliga OÖ) warten in den beiden Spielen echte Gradmesser auf die Seitenstettner.