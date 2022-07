ASKÖ Ybbstal Irxenmayer war eine Klasse für sich

Lesezeit: 2 Min Raimund Bauer

Youngster Sandra Irxenmayer (M.) hatte bei den Titelkämpfen mit zwei Mal Gold und einmal Silber gut lachen. Foto: privat

S andra Irxenmayer räumte bei den Staatsmeisterschaften in Bischofshofen und Graz groß ab. Die Medaillensammlung glänzte zwei Mal in Gold und einmal in Silber.