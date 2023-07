Ybbstaler Andreas Bauer bei Challenge Roth unter zehn Stunden im Ziel

Challenge Roth.

Der Waidhofner Triathlet Andreas Bauer schaffte die Langdistanz deutlich unter zehn Stunden. Bei der Challenge Roth mussten 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen bewältigt werden. Nach solider Schwimmleistung im Mittelfeld gab Bauer in seiner Lieblingsdisziplin am Rad so richtig Gas.

Mit einem Schnitt von 36,8km/h auf 180 Kilometer Länge konnte er schon einen guten Zeitpolster auf die magische zehn Stunde Schallmauer herausarbeiten. Die ersten 20 Kilometer des Marathons mussten entlang des Kanals in der immer heißer werdenden prallen Sonne absolviert werden. Da war Stärke im Kopf gefragt. Danach wurde die Strecke zwar schattiger, dafür mussten aber noch ein paar Anstiege bewältigt werden.

Dank tausender Zuschauer an den vielen Hotspots und Stimmungsmeilen konnte Bauer den Lauf in 3,5 Stunden meistern (laut Zeitnehmung in 3:29:59 Stunden). Nach insgesamt 9:46:18 Stunden konnte er den Zieleinlauf im eigens aufgebauten Stadion, gefüllt mit vielen Zuschauern, noch so richtig genießen. Mit Rang 419 und 13. Platz in der Altersklasse unter 3.500 Startern aus 60 Nationen war Andreas Bauer extrem zufrieden.

34. Traunsee Bergmarathon Gmunden.

Christian Oberndorfer vom Bike Team Ginner nahm beim Bergmarathon in Gmunden teil. 350 Athletinnen und Athleten nahmen die 63 Kilometer lange und mit 4.700 Höhenmetern sehr abwechslungsreiche Strecke rund um den Traunsee in Angriff. Vom Start am Gmundner Rathausplatz ging es auf den Grünberg und weiter bis zum Einstieg des alpinen Steiges der Naturfreunde rauf auf den Traunstein.

Wieder im Tal angekommen, ging es über den Daxnersteig rauf zur Spitzelsteinalm. Nach diesem Abstieg hatte Oberndorfer in Ebensee die Hälfte der Strecke geschafft. Dann ging es über den Feuerkogel, Hochsteinalm, Grasberg und schließlich über den Gmundnerberg wieder zurück auf den Rathausplatz in Gmunden. Nach 11:25 Stunden überquerte Christian Oberndorfer völlig aufgeweicht vom Regen die Ziellinie.