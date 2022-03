VCA Amstetten NÖ: An der Sensation vorbeigeschrammt

Als Außenseiter ging der VCA Amstetten NÖ in das Cupfinale gegen Union Raiffeisen Waldviertel und nach einem großen Kampf unterlagen sie dem großen Favoriten mit 1:3. Nach einer extrem starken Leistung über die ersten beiden Sätze brachten sie die Waldviertler, wie schon im Vorjahr Aich/Dob, an den Rande einer Niederlage.

„Schade. In den ersten beiden Sätzen haben wir großartig aufgespielt, waren für mein Gefühl sogar die bessere Mannschaft. Mit dieser Leistung können wir zufrieden sein und ich muss meinem Team ein riesiges Kompliment aussprechen“, resümierte VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach der Partie.

Die Mostviertler starteten stark in den ersten Durchgang, dominierten Österreichs Sieger des Grunddurchgangs als auch der Zwischenrunde und stellten mit 25:20 auf 1-0. Auch im zweiten Satz waren die Gäste das stärkere Team, hatten sogar mehrere Satzbälle, konnten diese aber nicht verwerten. Eng umkämpft verloren die Am stettner mit 25:27. Ab dem Moment übernahmen die Waldviertler das Kommando.

„Den hätten wir gewinnen müssen, dann wäre der Druck auf Waldviertel enorm gewesen. Am Ende des Tages sind sie aber der verdiente Cupsieger“, gab sich Henschke als fairer Verlierer. Erst am Ende des dritten Durchgangs konnten die Amstettner nicht mehr ganz mit den Hausherren mithalten, gaben den dritten Satz mit 20:25 ab. Somit feierten die Waldviertler, in diesem rein niederösterreichischen Finale, deren ersten Cup-Titel in der Vereinshistorie.