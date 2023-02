VCA Amstetten: Nochmals ein Krimi

Werbung

Mit einem Sieg wollten sich die Amstettner im abschließenden Spiel im Grunddurchgang den vierten Platz sichern. Dieser gelang, auch wenn die Mostviertler gegen Graz Überstunden einlegen mussten.

„Es war eine schwierige Geburt am Ende, aber uns ist gelungen, Vierter zu werden“, erklärt VCA-Sportdirektor Michael Henschke. Gegen den österreichischen Meister von 2021 erwischten die Amstettner einen perfekten Start und gingen dank eines 25:14 mit 1:0 in Führung.

„Wir waren zu Beginn fast fehlerfrei, sind mit breiter Brust aufgetreten. Genau so, wie ich mir das von einem Heimteam erwarte, welches zu den besten Teams Österreichs gehört. Und dann schlichen sich immer mehr Fehler und Unsicherheiten ein“, ärgert sich Henschke. Die nächsten beiden Durchgänge gingen an Graz. Amstetten kämpfte sich mit 25:21 zurück in die Partie.

Im Entscheidungssatz hielten die Nerven beim VCA und das Heimteam siegte mit 15:13. „Es war eines unserer Saisonziele, unter die besten vier im Grunddurchgang zu kommen. Das haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen“, freut sich Henschke. Im Playoff-Viertelfinale wartet nun Ried. In zwei Wochen haben die Oberösterreicher Heimrecht. Die weiteren Spiele der Best-Of-Three-Serie erfolgen in Amstetten.