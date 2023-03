Mittelschule Seitenstetten-Biberbach kehrte mit Silber heim

Werbung

Schon in den letzten Jahren konnte die Badminton-Mannschaft der Mittelschule Seitenstetten-Biberbach immer wieder für Furore sorgen. Heuer nahm man erneut am 15. Februar mit zwei Teams an der Landesmeisterschaft in Unterwaltersdorf teil. Die starken Gegner kamen vom Don-Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, dem BRG Wiener Neustadt und der Mittelschule St. Peter/Au. Jede Begegnung mit einer anderen Schule bestand aus insgesamt fünf Matches, es wurden jeweils ein Herreneinzel, ein Dameneinzel, ein Herrendoppel, ein Damendoppel sowie ein Mixed-Doppel ausgetragen.

Nach dem Gewinn der aufregenden Gruppenphase – unter anderem auch gegen die Gastgeber aus Unterwaltersdorf und St. Peter/Au – war das Halbfinale erreicht, wo es die Mannschaft „St. Peter/Au 2“ zu besiegen galt. Nach einem Drei-Satz-Krimi gingen die Schüler aus Wiener Neustadt im Finale als Sieger und somit neuer Landesmeister hervor, Seitenstetten 1 durfte sich aber über den Vizemeistertitel freuen.

Das (Nachwuchs-)Team Seitenstetten 2 konnte mit viel Kampfgeist und Einsatzfreude immerhin den 6. Rang erreichen.

„Die Erwartungen wurden weit übertroffen, ich bin überaus stolz auf beide Mannschaften“, zog die Trainerin Birgit Haas eine erfolgreiche Bilanz; die Pädagogin ergänzt: „Da es bislang die erfolgreichste Landesmeisterschaft für das Schulteam war, fühlt sich dieser Vize-Landesmeistertitel wie ein Sieg an!“