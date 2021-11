Aschbacherin Eva Pfeffer: Drei wundervolle Profijahre

Drei lange Jahre verschrieb sich Eva Pfeffer dem Beachvolleyballsport. Gemeinsam mit Franziska Friedl tourte sie durch die Beachvolleyball-Welt. Und das mit Erfolg: Schlussendlich mauserte sich das Duo zum drittbesten Team in Österreich. Zudem sprang zuletzt sogar eine Silbermedaille bei einem World-Tour-Event heraus.

Doch nun ist Schluss. Zumindest für Eva Pfeffer. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es waren drei wundervolle Jahre, in denen ich sehr viele Erfahrung sammeln durfte“, sagt Pfeffer mit Wehmut.

Am Ende gab es viele Gründe, die für eine Beendigung sprachen. Hauptausschlaggebend war aber das Abspringen einiger Sponsoren. „Mit einem geringeren Budget hätten wir uns noch professioneller aufstellen sollen, um unser großes Ziel, in die Weltspitze zu gelangen, zu realisieren. Das geht sich einfach nicht aus“, ist Pfeffer realistisch und fügt hinzu: „Am Ende jeder Saison haben wir bei der Sponsorensuche von Neuem begonnen. Ich selbst will aber jetzt einmal mehr Sicherheit für die Zukunft haben.“ Somit der Abschied vom Profitum. Dem Volleyball will sie als Trainerin weiterhin erhalten bleiben.

Als schönsten Moment in ihrer Karriere bezeichnete Pfeffer die Heim-EM in Wien: „Die Atmosphäre war einzigartig und ich kann sagen, ich habe bei einer EM gespielt.“