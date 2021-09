Zum Abschluss der Beachvolleyballsaison feierte das Duo Franziska Friedl und Eva Pfeffer einen besonderen Erfolg. Im ukrainischen Koropove standen die beiden erstmals in einem 1-Star-Finale.

Bereits der Start des Turniers war für Pfeffer/Friedl verheißungsvoll. Mit einem 2:0-Sieg über die Französinnen Marion Bernard und Maeva Guignan war ein Platz in den K.o.-Spielen in Reichweite. Mit einem weiteren 2:0-Erfolg über die Polinnen Agata Ceynowa und Patrycja Jundzill war die maximale Punkteausbeute im Pool C perfekt.

Im Viertelfinale warteten die Griechinnen Mirto Kalamaridou und Dimitra Manavi. In einem packenden Drei-Satz-Krimi (21:17, 20:22 und 18:16) gelang der Einzug ins Halbfinale. Dieser war bereits der größte Erfolg für das österreichische Duo auf der World-Tour. Doch sie setzten noch eines drauf. Im Halbfinale setzten sich Pfeffer/Friedl gegen das heimische Duo Veronika Zhukova und Anastasiya Nagorna in zwei Sätzen durch. Im Finale kämpften Friedl/Pfeffer gegen Sofia Starikov und Anita Dave (Israel) beherzt, doch mit einem 21:23 und 16:21 ging das Endspiel verloren.