Waidhofner Power-Laufteam: In Mannschaft zur Goldenen

Auf in den Westen, lautete die Devise für die Leichtathleten zur letzten österreichischen Meisterschaft in diesem Jahr. In Lorüns (Vorarlberg) nahm auch das Power-Laufteam aus Waidhofen teil.

Nach seinem Titel im Vorjahr ging es für Daniel Schaufler darum, diesen zu verteidigen, was nach seiner Erkrankung im Sommer nicht selbstverständlich war. Daniel lief aber nach guten Trainingseinheiten in den letzten Wochen über 1.830 Meter nach einem sehr schnellen Beginn ein taktisch äußerst kluges Rennen und konnte so im Ländle seinen zweiten Staatsmeistertitel erringen. Ausgezeichneter Fünfter wurde als einer der Jüngsten des mit 39 Teilnehmern sehr großen Starterfeldes Constantin Taibon. Gemeinsam mit Matteo Kaltenbrunner als 15. gewannen die Burschen auch die Teamwertung. War es bei den Landesmeisterschaften vor zwei Wochen eine Sekunde Vorsprung auf die Burschen aus Mödling, so distanzierten sie diesmal ihre Konkurrenten um 20 Sekunden.

Bronzemedaille für Damjan Eror

Sicher der größte Erfolg seit den 1990er-Jahren, in denen es auch einmal den Sieg in der Mannschaftswertung (U16) gab. Auch damals war schon Milan Eror der Coach.

Nach seinen drei Medaillen bei den Bahnmeisterschaften holte sich Damjan Eror in Vorarlberg in seinem ersten Jahr in der Jugendklasse über 3.660 m mit dem dritten Platz seine vierte Staatsmeisterschaftsmedaille in diesem Jahr. Man darf auf die kommende Saison gespannt sein, in der er noch in der U18 startberechtigt ist.

Die vierte Medaille für das Power-Laufteam erlief Denis Kronsteiner in der Klasse U23. Über 4.910 m gewann er die Silbermedaille, nach Hindernisbronze im Sommer seine zweite Staatsmeistermedaille in diesem Jahr. Trainer Milan Eror: „Diese Erfolge zum Ende des Jahres sind natürlich Motivation für die kommende Saison, in der die Crosslandesmeisterschaften schon Ende Februar und die Staatsmeisterschaften Mitte März in Kärnten ausgetragen werden. Wir werden uns sicher wieder bestens darauf vorbereiten.“

Ebenfalls eine starke Leistung erbrachte Emilia Sandhofer. Die LC-Neufurth-Athletin benötigte 15:05 Minuten für die 3.700 Meter und belegte den fünften Platz in der Altersklasse WU18.