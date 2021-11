Die Erfolgsserie riss zu Hause

Trainer Andrej Urnaut warf genervt seine Taktikmappe auf den Nebensitz, um kurz darauf zur Seitenlinie zu gehen und taktische Anweisungen zu geben. Als es zu fruchten schien, schlichen sich aber wieder Eigenfehler ein.

Diese Situation ereignete sich gegen Ried nicht erst im letzten Satz, sondern bereits zu Beginn. Gegen die Oberösterreicher waren vor allem die ersten beiden Sätze heiß umkämpft. Am Ende behielten die Gäste die jeweils mit 28:26 die Oberhand. Die Hoffnung lag noch auf einer Trendwende im dritten Durchgang. Doch am Ende setzte es ein 18:25 und die erste Saisonniederlage. Doppelt bitter für den VCA Amstetten: Die Rieder klettern an den Mostviertlern vorbei und belegen jetzt den zweiten Rang.

Partie gegen Sokol bereits ein Krimi

„Irgendwann muss jede Serie mal enden. Ich war gar nicht zufrieden mit der Leistung, wir konnten unsere Qualität überhaupt nicht abrufen“, berichtete VCA-Sportdirektor Michael Henschke. Zwei Tage zuvor hatten die Amstettner noch das glücklichere Ende für sich. Im Duell gegen Sokol brauchte die Truppe von Andrej Urnaut fünf Sätze. Das Ergebnis des Entscheidungssatzes spricht Bände (24:22). Erst den zwölften Matchballverwerteten die Gäste.

„Wir wussten, dass es sehr schwer wird. Solche Spiele sind nichts für meine Nerven, aber mein Team hat das gut gelöst. Sie haben sich nach einem 1-2 Satzrückstand wieder aufgerichtet, eine kämpferische Leistung gezeigt“, freute sich Henschke.