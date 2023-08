Lokalmatadore mit Top-Platzierungen

Das Wetterglück war der Wasserrettung Waidhofen hold. Wobei die heißen Temperaturen mit Sicherheit für den einen oder anderen Hitzestau im Neoprenanzug sorgten. Dafür präsentierte sich die Ybbs beim Riverthlon in Waidhofen von ihrer besten Seite. Angenehme Temperatur, wenig Strömung.

Der Aufwand, den die Wasserrettung für diesen Bewerb betreibt, ist beachtlich. Umso wichtiger ist es, dass dann auch möglichst viele Starterinnen und Starter mit von der Partie sind. Die Sportunion Waidhofen hat sich dieses Heimrennen mit vielen Athletinnen und Athleten nicht nehmen lassen. Als Verein mit den meisten Teilnehmern stand die Sportunion Waidhofen am Start und wurde mit einer perfekten Veranstaltung belohnt.

Auf der langen Distanz (2,7 Kilometer Schwimmen und 4,4 Kilometer laufen) konnten bei den Damen Lena Haberfellner und Cornelia Großschartner von der Sportunion Waidhofen ihre Schwimm- und Laufqualitäten beweisen. Das Resultat: Platz zwei und drei. Den Sieg holte sich aber Stefanie Krechl aus Vöcklabruck. Auch bei den Herren gingen die Ränge zwei und drei and lokale Größen. Philipp Frehsner und Michael Wallner mussten sich nur Jan Gaberc aus Steyr geschlagen geben. Dieser sicherte sich aber mit 53:04 Minuten überlegen den Sieg. Auf der Hobby-Distanz war wie im Vorjahr Sandro Tatzreiter wieder vorne mit dabei. Der Sportunion-Youngster konnte nach dem Kidsbewerb hier noch einmal aufzeigen, was in ihm steckt, und landete auf dem zweiten Gesamtplatz. Sieger wurde Michael Pöchhacker vom Veranstalterverein. Dieser bewältigte die einen Kilometer Schwimmen und 1,3 Kilometer Laufen am schnellsten.

Laura Tatzreiter war bei den Damen nicht zu bezwingen. Sie gewann vor Anna Mairhofer.

Großartige Leistungen auch im Teambewerb für die Athletinnen und Athleten der Sportunion Waidhofen. Im Hobbybewerb: Platz eins für Laura Tatzreiter, Sandro Tatzreiter und Anna Mairhofer. Platz drei für Dieter Wieser, Peter Schneckenleitner und Klaus Hraby. Teambewerb Langdistanz: Platz eins für Andreas Rieder, Michael Wallner, Jörg Hauenschild. Platz zwei für Lena Haberfellner, Cornelia Großschartner und Sabine Strambach. Die Ybbstalheros stellte ebenfalls die Sportunion Waidhofen mit Philipp Frehsner, Michael Wallner und Andreas Rieder. Bei den Damen mit Lena Haberfellner, Cornelia Großschartner und Sabine Strambach.