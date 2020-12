NÖN: Du bist seit Ausbruch der Coronapandemie viel herumgekommen – Levi in Finnland, Couchevel in Frankreich und quer durch Österreich, von Sölden bis Hippach. Wie viele Coronatests musstest du schon machen?

Katharina Huber: Das ist eine gute Frage – das haben wir uns selbst auch schon gefragt (lacht). Das Testen hat schon bei den Trainings im Mai begonnen. Jetzt werden wir bei jedem Training und bei jedem Rennen getestet und ab und zu auch vor der Abreise. Das hätte ich mir wahrscheinlich aufschreiben sollen (lacht).

Wie ist, gerade in der Coronazeit, das internationale Reisen?

Huber: In Levi mussten wir zum Beispiel nochmals einen von der Regierung angeordneten Schnelltest machen, obwohl wir sowieso nur mit einem negativen PCR-Test in den Flieger steigen durften. Aber sonst ist es halbwegs normal – wenn man die Testerei wegrechnet.

Wie hat Corona deinen Alltag verändert?

Huber: Das Schneetraining beeinflusst es zum Glück nicht – wir können auf der Reiteralm oder im Olympiazentrum in Rif trainieren. Aber natürlich versuche ich, größeren Kontakt zu Dritten zu vermeiden. Es ist ein wichtiger Punkt für uns, dass man negativ bleibt – je weniger Kontakt, desto besser.

Und privat?

Huber: Zum Glück kann ich zu meiner Familie nach St. Georgen/Reith heimkommen und mich dort erholen. Aber mit meinen Freunden muss ich den Kontakt auf das Telefon beschränken.

Katharina Huber wird am Semmering in Slalom und Riesentorlauf angreifen. AFP/Nukari, APA/Groder

Bisher hast du im Weltcup im Slalom einen zehnten und einen 14. Platz. Derzeit bist du unter den Top-Ten im österreichischen Kader. Wie war die Saison sportlich gesehen für dich bisher?

Huber: Levi war auf alle Fälle positiv, mit dem zehnten und dem 14. Platz anzuschreiben. Das weitere Ziel ist, dass ich in der Startgruppe unter die ersten 15 komme. Dafür braucht man konstante Ergebnisse. Das Ziel ist, daran am Semmering anzuschließen. Im Riesentorlauf ist es ein bisschen ein Up and Down. Da ist es gerade im Weltcup schwierig, mit meiner hohen Startnummer unter die ersten 30 zu kommen.

Nächste Woche steigen die Weltcup-Heimrennen am Semmering. Wie blickst du ihnen entgegen?

Huber: Es ist etwas Besonderes, daheim zu fahren. Ich kenne den Semmering noch gut von meinen Schüler- und Jugendzeiten. Ich freue mich auf alle Fälle sehr darauf. Aber es ist natürlich brutal schade, dass coronabedingt keine Zuschauer kommen dürfen – es wären wahrscheinlich auch von mir etliche Freunde und Verwandte gekommen.

Was nimmst du dir vor?

Huber: Im Slalom ist sicher mein Ziel, in die Top-Ten oder zumindest Top-15 zu fahren, dort anzuschließen, wo ich in Levi aufgehört habe. Im Riesentorlauf werde ich mit meiner hohen Startnummer alles versuchen, mich für den zweiten Durchgang zu qualifizieren.

Dazwischen ist noch Weihnachten. Wie wirst du die Feiertage verbringen?

Huber: Am Wochenende waren noch die Europacup-Rennen in Italien und am 23. Dezember fahre ich bei den Österreichischen Meisterschaften in St. Michael (Salzburg; Anm.). Danach werde ich heimfahren und den 24. und 25. Dezember daheim verbringen. Ab dem 26. Dezember ist wieder Training angesagt.

Hast du einen Neujahrsvorsatz?

Huber: Nein, eigentlich noch nicht (lacht).

Und sportlich gesehen? Was ist das Ziel für die Saison?

Huber: Im Riesentorlauf will ich weitere Weltcup-Einsätze bekommen und unter die Top-30 fahren, damit ich eine bessere Startnummer bekomme. Im Slalom sind die Top-Ten klar mein Ziel. Und dann ist da ja noch die Weltmeisterschaft in Cortina.