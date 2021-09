Die Formkurve von Christian Kromoser zeigt wieder aufwärts. Nach seiner ungewollt längeren Wettkampfpause — aufgrund der Strapazen bei der Europameisterschaft — ging Kromoser beim Berliner Halbmarathon an den Start. Dabei fuhr er auf dem sechsten Gesamtrang. Auf dem Salzburgring stieg kurz darauf der Staatsmeisterschaft Marathon. Dabei war dieser auch Teil des German Inline Cups. Dadurch war auch der Weltmeister von 2019 — Felix Rhijnen — am Start. Im Rennen war Kromoser in einer fünfköpfigen Spitzengruppe. Am Ende kam er als Zweiter ins Ziel und sicherte sich seinen achten Titel in diesem Jahr. Danach erfolgte die offizielle Nominierung für die Weltmeisterschaft in Kolumbien (6. bis 13. November).

Für den Ausdauersportler dennoch kein Grund, um eine Wettkampfpause einzulegen. Er ging beim als härtesten bezeichneten Marathon in Pamplona an den Start. Beim Halbmarathon landete er auf dem neunten Rang. Beim Marathon am Folgetag sicherte sich Kromoser sogar den achten Platz. In der Gesamtwertung landete er auf dem neunten Platz. Besonderheit beim Marathon: Bei den Abfahrten erreichten die Athleten bis 76 km/h. „Die Formkurve Richtung Weltmeisterschaft stimmt nun wieder“, freute sich Kromoser nach dem Rennen.

Zuletzt stand auch noch der Berlin-Marathon auf dem Programm. „Neben der WM das absolut prestigeträchtigste Rennen auf dem Kalender“, erklärt Kromoser. Der Berlin Marathon war schnell. Mit 56:50 war Seriensieger Bart Swings nur eine Sekunde über seinen Rekord von vor fünf Jahren. „Leider verpasste ich die entscheidende Atttacke und auch im Hauptfeld lief es nicht gut“, berichtet Kromoser. Zumindest in der Gesamtwertung des German Inline Cups sicherte er sich den vierten Platz. Wobei Kromoser kurzfristig auch als Dritter geführt wurde, doch ein technischer Fehler führte zum vierten Platz. „Gut ist, dass ich zumindest körperlich wieder voll mit dabei bin und fit nach Kolumbien reisen werde“, sagt Kromoser.