Die Winterpause ist zu Ende. Christian Kromoser war zum Saisonauftakt ins spanische Valencia gereist und zeigte sich beim Weltcup-Auftakt mit seiner Leistung zufrieden. „Für den Zeitpunkt war die Performance sehr gut. In Österreich war ein Training auf den Skates aufgrund des Winters nicht möglich“, erklärte Kromoser.

Erste Wende: „Sind beim Kreisverkehr gerade aus weitergefahren“

Doch gänzlich unvorbereitet ging der angehende Arzt nicht in das Rennen. Im Winter tauschte er die Inline-Skates gegen das Fahrrad und trainierte auf der Bahn. „Von der Belastung ist es ähnlich wie beim Skaten“, erläuterte Kromoser.

Beim Rennen in Valencia hatte der Ausdauersportler jedoch eine Schrecksekunde. Bei der ersten Wende nahm Kromoser gemeinsam mit ein paar weiteren Athleten die falsche Ausfahrt. „Wir sind beim Kreisverkehr gerade aus weitergefahren. Es war keine Absperrung da. Wir sind aber schnell draufgekommen. Dennoch musste unsere Gruppe die Energie aufwenden, um das Führungsfeld wieder einzuholen“, erklärte Kromoser.

Am Ende sprang der 14. Platz heraus. „Ziel war zwar ein Platz unter die Top-Ten, doch am Ende ist das Resultat für mich ausgezeichnet.“ Das nächste Rennen ist nicht weit entfernt von Spanien. In Portugal steigt das erste Europacup-Rennen. „Dort haben wir Rennen auf der Bahn und werden vorher auch in Portugal trainieren, um die Technik wieder aus dem Winterschlaf zu holen“, sagte Kromoser.