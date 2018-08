Nach den Rennen auf der Bahn, die alles andere als wunschgemäß verliefen, hatte sich Christian Kromoser bei der EM in Oostende für die Bewerbe auf der Straße viel vorgenommen. Im Marathon spekulierte der 25-Jährige sogar mit einem Top Ten-Platz. Wichtiger als die Platzierung war dem Waidhofner aber, dass er mit seiner Leistung zufrieden sein kann. „Entweder es schaut was Besonderes heraus, oder es geht daneben“, hatte sich Kromoser eine aktive Fahrweise vorgenommen.

„Bin die beste Elimination meines Lebens gefahren“

Beim ersten Langdistanzbewerb, dem Punkterennen, funktionierte das von Beginn an gut. Kromoser und Teamkollege Jakob Ulreich gestalteten das Rennen mit und belegten letztendlich die Ränge 14 und 12. „Es wäre mehr gegangen. Das hat mir nach der Bahn doch sehr viel Zuversicht gegeben“, blickte Kromoser der Elimination und dem Marathon optimistisch entgegen.

Die zweite Langdistanz wurde dann zum absoluten Highlight. „Ich bin die beste Elimination meines Lebens gefahren. Das war vom Beginn bis zum Schluss ein super Rennen“, freute sich Kromoser über seine Leistung. Bis zum Zeitpunkt seiner Elimination auf Platz zwölf war der Niederösterreicher nie gefährdet, vorzeitig aus dem Rennen auszuscheiden. „Ich war am Limit und noch nie so langen in einem Rennen drinnen, dass ich körperlich so fertig war“, hatte Kromoser alle Reserven ausgeschöpft.

Angesichts der Topleistung in der Elimination waren die Erwartungen für den abschließenden Marathon sehr groß. Unterstützt von Trainingspartner Jakob Ulreich, der sich an dem Tag nicht so stark fühlte, startete Kromoser hervorragend ins Rennen. Er ging bei Ausreißversuchen mit dem späteren Sieger Bart Swings mit, die aber alle nicht von dauerhaftem Erfolg gekrönt waren. Diesen Fluchtversuchen musste Kromoser acht Runden vor Schluss – 32 waren insgesamt zu absolvieren – Tribut zollen.

„Es wurde dann ein hektisches Rennen mit vielen Attacken, aber ich hatte keine Reserven mehr. Meine Beine haben nichts mehr hergegeben“, musste sich der Ybbstaler letztendlich mit Platz 29 begnügen. Jakob Ulreich sicherte sich dank eines tollen Zielsprints noch Platz acht.