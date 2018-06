Der Europacup in Wörgl war für Christian Kromoser die letzte Chance, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen, denn mit den bisherigen Leistungen hatte der Waidhofner verletzungsbedingt noch nicht überzeugt. „Ich habe meinen Teil abgeliefert“, zog der 25-Jährige am Sonntagabend zufrieden Bilanz über ein höchst erfolgreiches Wochenende.

„Jakob und ich waren nie in Bedrängnis, dass wir eliminiert werden“

Bereits die Ergebnisse auf den nicht so geliebten Sprintdistanzen ließen erahnen, dass Kromosers Formkurve steil nach oben zeigt. Mit Rang 13 über 500 Meter startete der Mostviertler mit einem guten Rennen in den wichtigen Wettkampf. Über 1.000 Meter qualifizierte sich Kromoser sogar mit der viertschnellsten Zeit für das Halbfinale. In diesem konnte er dann nur mit Mühe einen Sturz vermeiden, das nächste Topresultat war somit dahin. „Ein Finale wäre cool gewesen“, trauerte er dem möglichen Finaleinzug nach.

Kromosers Spezialdisziplinen, die Langdistanzen, standen aber noch bevor. Und hier konnte er überzeugen. Dass die Topskater Peter Michael und Livio Wenger nicht zu schlagen sind, war klar. Dass Kromoser und Trainingspartner Jakob Ulreich vorne mitmischen können, stellten sie aber sowohl im Punkterennen als auch in der Elimination unter Beweis. Das Punkterennen beendete Kromoser als hervorragender Fünfter, in der Elimination landete er als Vierter noch weiter vorne.

„Das war ein extremst solides Rennen. Jakob und ich waren nie in Bedrängnis, dass wir eliminiert werden“, fasste Kromoser das Rennen zusammen. Diese beiden Topresultate bescherten Kromoser auch den ersten Podestplatz bei einem Europacup. In der Gesamtwertung der beiden Langdistanzrennen landete er nämlich auf Rang drei. „Ich habe gezeigt, dass ich in den letzten Wochen einen ordentlichen Formschub gekriegt habe“, freute er sich über seine guten Leistungen. Ob sie für die WM-Teilnahme reichten, erfuhr Kromoser erst nach Redaktionsschluss.