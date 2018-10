Ternitz war am Wochenende Schauplatz der österreichischen Straßen-Meisterschaft. Obwohl sich Christian Kromoser und Trainingspartner Jakob Ulreich eigentlich in der Saisonpause befinden, gingen sie bei den Titelkämpfen an den Start und dominierten die Rennen nach Belieben. Bei den kurzen Distanzen hatte Ulreich die Nase vorne, Kromoser triumphierte auf den Langdistanzen.

„Motivation war im Vorfeld nicht so groß“...

Bei der „One Lap“, dem 300 Meter Sprint, feierte Ulreich einen Start-Ziel-Sieg vor Kromoser. Über 1.000 Meter fiel die Entscheidung zwischen den beiden dann schon weitaus knapper aus. Das Fotofinish endete zugunsten von Ulreich.

Auf den Langdistanzen drehte Christian Kromoser dann den Spieß um. Der Waidhofner holte sich beide Titel und verwies Ulreich jeweils auf Platz zwei. Titel Nummer eins fuhr Kromoser im Punkterennen über 10.000 Meter ein. Kromoser lag in der Punktewertung vorne, Ulreich beim Zieleinlauf, was aber nicht für den Sieg reichte. Das Eliminationsrennen über 15.000 Meter entschied Kromoser dann im Zielsprint für sich.

Zweimal Gold, zweimal Silber in den Einzelrennen und Silber mit der NÖ-Staffel lautete Kromosers Ausbeute. „Die Motivation war im Vorfeld nicht so groß, aber es ist doch ein schönes Wochenende geworden“, zog er zufrieden Bilanz.