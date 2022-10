Traum ging für Extremsportler Klaus Hraby in Erfüllung

Werbung

Mit Jesolo verbindet man normalerweise Sandstrand, je nach Jahreszeit mehr oder weniger Liegestühle, viele Hotels, Bars etc. – Urlaub eben.

Aber es geht auch anders. Zum Saisonabschluss – sowohl der Hotel- bzw. Strandsaison – wurde in Jesolo ein Iron Man 70.3 Triathlon (bedeutet Halbdistanz = 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen) veranstaltet. Diese Gelegenheit ergriffen in Summe 1.294 Triathlonbegeisterte. Und auch vier Athletinnen und Athleten der Sportunion Waidhofen. Bei 21 Grad Wassertemperatur gingen Elena Neunteufel, Sabine Strambach, Dieter Forster und Klaus Hraby ins Rennen.

Klaus Hraby startete das letzte Mal in der Altersklasse M60. Die Erwartungshaltung war gering, doch mit der Zeit von 4:53:22 Stunden unterbot er souverän die 5-Stunden-Marke. Gleichzeitig holte er den Sieg in der Altersklasse. Die Draufgabe: Jeder Klassensieger qualifiziert sich für die Ironman-Weltmeisterschaft. Die steigt 2023 in Lahti/Finnland. Damit wurde ein langgehegter Traum wahr.

Elena Neunteufel kam nach 5:28:35 ins Ziel und beendete den Triathlon auf dem siebenten Rang. Dieter Forster konnte mit 5:06:39 seine persönliche Bestzeit erheblich verbessern. Nach perfektem Schwimmsplit musste er im Laufteil dem Tempo etwas Tribut zollen.

Sabine Strambach hat nach der Vorbelastung der Langdistanz vor ein paar Wochen in Podersdorf wieder eine perfekte Leistung hingelegt. In 5:16:26 wurde sie Zweite in ihrer Altersklasse.