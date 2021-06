Einen neuen Rekord stellte die Haagerin Laura Stöckler bei den IFSC Austria Climbing Open in Innsbruck auf. Dabei lieferte sich Stöckler ein Fernduell mit Alexandra Elmer. Beide unterboten die Bestzeit insgesamt sechs Mal. Am Ende behielt aber Stöckler die Oberhand.

Stöckler trat im Finale des Speedbewerbs gegen Iuliia Kaplina an. Zwar konnte die Haagerin die Russin nicht in die Knie zwingen, mit einer Zeit von 7,803 Sekunden stellte sie aber erneut eine rot-weiß-rote Bestmarke auf: „Ich bin echt sprachlos und mir fehlen einfach die Worte. An einem Abend zwei solche Meilensteine in meiner doch noch sehr kurzen Speed-Karriere zu erreichen, ist einfach unglaublich. Ich habe mich mit Alex während des gesamten Wettkampfs um den Rekord gebattelt, das war extrem spannend.“

Stöckler, die wie Jessica Pilz aus der Kletter-Hochburg Haag kommt, strahlte nach ihrem ersten Europacup-Podestplatz: „Ich hätte mir nie gedacht, dass das mit dem Druck und dem Adrenalin im Wettkampf in dieser Dimension möglich sein kann. Aber ich muss fairerweise sagen, dass uns die russische Weltrekordhalterin Iuliia Kaplina sicherlich hochgezogen hat. Ich bin einfach überglücklich.“

Gleich am Sonntag folgte der nächste Bewerb für Stöckler. Und da purzelte der Rekord noch einmal. Zwar war im Halbfinale abermals gegen Kaplina Schluss, doch im direkten Duell kam Stöckler auf 7,72 Sekunden. Am Ende wurde es der vierte Rang.

Eine weitere Haagerin hatte bei den Austrian Climbing Open in Innsbruck weniger Freude. Eva-Maria Hammelmüller belegte im Vorstieg Rang 22 und konnte nicht zufrieden sein. „Ich habe mir vorgenommen, ohne Druck in den Wettkampf zu gehen. Das ist mir nicht so gelungen, ich war ziemlich nervös und angespannt. Die Route war extrem schwierig und es waren von Beginn an beinharte Züge dabei, die keine Fehler verziehen haben“, sagte Hammelmüller.

Verletzungsbedingt zuschauen musste Österreichs Nummer eins Jessica Pilz. Die Ex-Weltmeisterin zog sich vor fünf Wochen einen Ringbandriss im linken Ringfinger zu. Mittlerweile kann sie wieder trainieren und ist optimistisch, bis Olympia in einem Monat wieder konkurrenzfähig zu werden.

„Ich fange jetzt wieder mit dem Aufbau an, die Belastung wird jeden Tag mehr. Ich bin für Tokio zuversichtlich, dass die Verletzung weg sein wird und ich fit antreten kann“, sagte Pilz. Am Freitag habe sie erstmals wieder ein hartes Training absolviert. „Das hat sich gut angefühlt. Ich spüre die Verletzung schon noch, aber ich bin echt zuversichtlich, dass es wieder gut wird“, erklärte die 24-Jährige.