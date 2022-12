Waidhofner Nachwuchsasse trumpften auf

Werbung

Abermals hoch hinaus kamen die Kletterasse des Alpenvereins Waidhofen. Bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Bouldern in Herzogenburg gingen Lisa Wurm und Peter Teufel an den Start. Teufel war in der U16 mit dabei. Nach der Qualifikation befand sich der Youngster noch hinter Moritz Janka auf Platz zwei. Im Finale sicherte sich zwar der Wiener Paul Öckher den Sieg, doch Teufel überholte noch Janka und sicherte sich damit den Landesmeistertitel in der U16.

Lisa Wurm stand ihrem Vereinskollegen um nichts nach. Die Landesmeisterin im Vorstieg war auch im Bouldern wieder die stärkste Niederösterreicherin in der Klasse U20 und gewann den Landesmeistertitel. Der Waidhofner Alpenverein gratuliert den beiden Kletterern zu ihrem großartigen Erfolg.