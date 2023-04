Donau-Au-Halbmarathon Ardagger: Ein gelungener Cup-Auftakt

Domenik Vizani (305) gewann vor Hannes Bühringer (303) den Viertelsmarathon. Insgesamt waren 395 Läuferinnen und Läufer beim 17. Donau-Au-Halbmarathon in Ardagger in den verschiedenen Bewerben am Start. Dazu kamen noch 66 Nordic Walker.

Foto: NÖN, Johann Wickenschnabel