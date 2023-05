Eror trumpfte mehrmals auf

Für Damjan Eror verlief das abgelaufene Wochenende sehr erfolgreich. Zu Beginn ging es gemeinsam mit Denis Kronsteiner zu den österreichischen Staatsmeisterschaften im Hindernislauf nach Graz.

Dabei ging Eror in seiner Spezialdisziplin über 2.000 Meter Hindernis (U18) an den Start. Er war eine Klasse für sich und gewann mit mehr als einer halben Minute Vorsprung in 6:13,63 Minuten seinen bereits vierten österreichischen Meistertitel in diesem Jahr. Vereinskollege Denis Kronsteiner war in der U23 mit dabei. Er lief die 3.000 Meter Hindernis in einer Zeit von 9:43,32 Minuten und stellte damit eine neue persönliche Bestzeit auf. Gleichzeitig sicherte er sich damit die Bronzemedaille. Gold, Silber und

Bronze in St. PöltenNach den Hindernistitelkämpfen in Graz ging es danach gleich weiter zu den niederösterreichischen Nachwuchsmeisterschaften der Klassen U20 und U16 in St. Pölten.

Damjan Eror lief in der U20 über die 5.000 Meter in lockeren 16:34,61 Minuten zum Sieg. Dabei war er um über zwei Minuten schneller als seine Konkurrenten. Für ihn ein schneller Dauerlauf, ohne sich wirklich verausgaben zu müssen.

Erstmals über 3.000 Meter gingen Daniel Schaufler und Constantin Taibon in der U16 an den Start. Nach sehr schnellem Beginn konnte nur Schaufler das Tempo des Führenden mithalten. Nach einigen Tempowechseln kam er schließlich in 10:04,91 Minuten als ausgezeichneter Zweiter ins Ziel und erreichte damit die Silbermedaille.

Constantin Taibon lief taktisch ein sehr kluges Rennen und gewann als Jüngster in 10:55,08 Minuten mit dem hervorragenden dritten Platz die Bronzemedaille.