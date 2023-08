Der 34. Ybbsitzer Marktlauf war gleichzeitig die siebente Station des Eisenstraße Laufcups. Die Athleten hatten nicht nur gegen die 6.450 Meter zu kämpfen, sondern auch mit den sehr schwülen Temperaturen. Dennoch holte sich der Favorit den Sieg.

Jan Ratay benötigte für die gut sechs Kilometer 21:27 Minuten und kam mit knapp zwei Sekunden Vorsprung auf den Neufurther Michael Gröblinger im Ziel an. Platz drei sicherte sich Youngster Tobias Nutz von der Sportunion Waidhofen. Gerhard Plank vom ULC Ardagger zeigte sich ebenfalls in guter Form und neben dem fünften Gesamtrang gewann er die Klasse 50. Der Wieselburger Martin Reisinger lief auf Gesamtrang sechs und gewann in der Klasse M40.

Bei den Damen war Astrid Hiesleitner vom LCU Euratsfeld eine Klasse für sich und gewann in 26:42 Minuten. Dahinter landete Emilia Sandhofer vom LC Neufurth auf dem zweiten Rang. Als zweitjüngste Teilnehmerin im Starterfeld gewann sie in der Klasse weiblich U18. Der dritte Gesamtrang bei den Damen ging an Karin Marcik von der Sportunion Waidhofen.

Gleich neun Staffeln zu je drei Läuferinnen und Läufer waren in Ybbsitz am Start. Die „Teuflischen Brandeckers“ mit Georg Teufel, Erich Brandecker und Leo Brandecker setzten sich gegen „The Goats“ mit Samuel Schauppenlehner, Jakob Kohlreiter und Gregor Daurer durch. Doch auch bei den Nachwuchsbewerben zeigten die Kinder und Jugendlichen ihr großes Leistungsniveau. 141 Läuferinnen und Läufer kamen ins Ziel.