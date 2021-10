Goldener Abschluss der City Games

Am Nationalfeiertag waren noch einmal rund 200 Starter beim City Trail Run in Amstetten. Auf zwei Distanzen nahmen die Läufer die selektive Strecke durch und rund um Amstetten in Angriff. Über die elf Kilometer holte sich Domenik Vizani vom LC Neufurth mit über einer Minute Vorsprung auf Hannes Bühringer den Sieg. Das Podest komplettierte Norbert Dürauer. Bei den Damen lag das Führungstrio innerhalb von einer halben Minute beisammen. Am Ende gewann Regina Müller vor Petra Bergauer und Monika Dorfner. Über die 7,5 Kilometer sicherte sich Michael Achleitner mit nur wenigen Sekunden Vorsprung den Sieg. Bei den Damen gewann Romana Gschwandegger. Mit dem Trial Run sind auch die City Games beendet. Die Sieger sind Klaus Vogl und Gabrielle Lehenbauer.