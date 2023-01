Neuer Laufverein in Waidhofen/Ybbs gegründet

Werbung

Das Power-Laufteam um Milan Eror und Leo Schauppenlehner stellt sich ab sofort neu auf. Dazu wurde ein eigener Verein gegründet. An der Spitze stehen Milan Eror, Leo Schauppenlehner und Gerhard Haberfellner. Dazu kommt Wilhelm Taibon als Obmannstellvertreter. Die Burschen, die in den vergangenen zwei Jahren unter Trainer Milan Eror acht Nachwuchsstaatsmeistertitel und 30 Landesmeistertitel sowie internationale Erfolge feierten, werden nun unter dem neuen Verein LAC Waidhofen/Ybbs an den Start gehen. „Unser Ziel ist es, mit unserem Konzept weiterhin talentierte Schüler und Jugendliche anzusprechen“, sagt Trainer Milan Eror.