Stadtlauf Waidhofen/Ybbs: Junger Weyrer schnappte sich den Gesamtsieg

Werbung

Die nächste Generation an Läufern drückte dem 37. Waidhofner Stadtlauf den Stempel auf. Der Sieg über die 6,1 Kilometer ging an Sebastian Fuchs. Der 20-jährige Triathlet aus Weyer setzte sich im Zielsprint durch.

„Ich habe mir am Beginn der letzten Runde gedacht, ich probiere es am Badberg. Das hat super funktioniert und nicht zuletzt dank der vielen Zuschauer ist es sich bis ins Ziel ausgegangen“, freute sich 20-Jährige über seinen ersten Sieg in Waidhofen. Gleich von Beginn an setzte sich eine Sechs-Mann-Spitzengruppe ab. Darunter auch die Lokalmatadoren Christoph Pölzgutter, Denis Kronsteiner sowie Klaus Vogl und Domenik Vizani. Auf den weiteren Plätzen kam Verwirrung auf. Pölzgutter kam als Zweiter über die Ziellinie. Kronsteiner wurde aber zunächst aufgrund der Nettozeit auf Platz zwei geführt. Am Ende blieb aber Pölzgutter auf Rang zwei.

Resch prolongiert ihren Erfolgslauf

Bei den Damen feierte Lucia Resch nach ihrem Sieg beim Melker Osterlauf den nächsten vollen Erfolg bei einem Volkslauf. Und das in souveräner Manier. Die Euratsfelderin kam nach 23:40 Minuten über die Ziellinie und hatte fast eine Minute Vorsprung auf Lokalmatadorin Julia Mühlbachler. Die Seriensiegerin von der Sportunion Waidhofen/Ybbs musste sich somit geschlagen geben. Das Treppchen komplett machte Beatrix Wimmer. Der Sprintlauf über 3,05 Kilometer war eine Beute für die Athletinnen und Athleten der Sportunion Waidhofen.

Bei den Herren setzte sich Damjan Eror überlegen durch. Bei den Damen war Kathi Böck eine Klasse für sich. Ein voller Erfolg waren auch die Kinder- und Jugendläufe. Vor allem bei den Kleinsten tummelten sich zahlreiche Kinder am Start und nahmen die 300 Meter in Angriff.