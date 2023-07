Eror vergoldet sich in Salzburg

Damjan Eror mutiert immer mehr zum Goldjungen. Bei den U18- und U23-Meisterschaften in Salzburg war er über 3.000 und 1.500 Meter siegreich.

Von allen als Favorit gehandelt, wurde Damjan seiner Rolle auch gerecht. „Zwei Runden vor dem Ziel setzte sich der EYOF-Fixkandidat locker von seinen Konkurrenten ab und gewann in 9:11,50 Minuten. Damit sparte der Athlet des LAC Waidhofen auch Kraft für den Lauf über 1.500 Meter. Auch da bewies er sein Stehvermögen und gewann mit einem tollen Finish die zweite Goldene an diesem Wochenende. Damit wiederholte er das, was ihm schon im Winter in der Halle gelang – Jugendmeister über 3000m und 1500m. Eror hat damit in diesem Jahr bereits sechs Goldmedaillen auf seinem Konto und ist bei österreichischen Titelkämpfen unbesiegt. Jetzt geht´s für 10 Tage mit seinem Trainingspartner Denis Kronsteiner und Trainer Milan Eror in die Höhe nach Livigno in Italien. Dort beginnt die Vorbereitung auf die Europäischen Olympischen Jugendspiele, die Ende Juli in Maribor (Slowenien) stattfinden. Vereinskollege Denis Kronsteiner kürte sich in der U23 über 5.000 Meter zum Vizemeister. Über 1.500 Meter sprang der sechste Rang heraus. Prauchner mit neuer

persönlicher BestzeitEbenfalls eine sichere Medaillenbank ist Nicole Prauchner vom LC Neufurth. In ihrer Paradedisziplin über 800 Meter lief sie in der Klasse U23 mit 2:10,46 Minuten zu Silber. Eine neue persönliche Bestzeit stellte sie am Folgetag über die 1.500 Meter auf. Mit 4:41,14 Minuten sicherte sie sich mit Bronze ihre zweite Medaille bei den Nachwuchsmeisterschaften. Stankeviciute lief

ebenfalls aufs PodestEbenfalls über eine Bronzemedaille freute sich Sigita Stankeviciute. Sie holte sich den dritten Platz über die 400 Meter Hürden. Doch auch weitere Top-Platzierungen sprangen in Rif heraus.

Emilia Sandhofer verbesserte ihre persönliche Bestzeit über 3.000 Meter um vier Sekunden und belegte mit der Zeit von 11:07,03 Minuten den fünften Platz in der Altersklasse U18. Annika Gugerell blieb erneut unter der zwölf Minuten Marke und finishte auf Rang neun.

Mit einer Zeit von 2:04,77 Meter über die 800 Meter gelang Georg Engel (Altersklasse U18) der sechste Platz. Bei den Burschen über die 3.000 Meter lief Matthias Waser (AK U18) in 10:24,47 Minuten auf den guten achten Rang.