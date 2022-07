Damjan Eror Teil von Europas Nachwuchselite

Werbung

Ein 13-köpfiges ÖLV-Team kämpfte bei den Jugend-Europameisterschaften gegen 47 andere europäische Nationen um Platzierungen und Medaillen. Damjan Eror, Schüler der HAK Waidhofen, hatte dabei seinen ersten internationalen Auftritt. Seine ausgezeichnete Leistung im Mai, wo er bei den Staatsmeisterschaften über 2.000 Meter Hindernis mit einer ausgezeichneten Zeit den Titel holte, war sein Ticket zur U18-Europameisterschaft. Damit war er als einziger niederösterreichischer, männlicher Sportler Teil des österreichischen Teams. Der 2006 geborene Sportler ging als einer der jüngsten in den Vorlauf. Bereits um acht Uhr früh fiel der Startschuss. Er lief ein couragiertes Rennen und bewies Kämpferqualitäten. Mit 6:13 Minuten belegte er im Vorlauf den guten elften Rang und kam sehr nah an seine persönliche Bestzeit heran. Damjan Eror lag in der Entry List (nach den persönlichen Bestzeiten) von den 32 Startern an letzter Stelle. Der zweite Vorlauf war etwas schneller, was schlussendlich den 24. Rang in diesem internationalen Feld für ihn bedeutete und definitiv Motivation für weitere Wettkämpfe gibt.

Für European Youth Olympic Festival nominiert

Seinen zweiten internationalen Einsatz hat Damjan Eror schon in einigen Wochen. Vom 25.– 30. Juli wird in Bancka Bystrica (Slowakei) das European Youth Olympic Festival (EYOF) ausgetragen. Veranstaltet wird dieses Festival vom europäischen Olympischen Komitee. Dabei werden in zehn olympischen Disziplinen – unter anderem in der Leichtathletik – die besten zwölf Jugendlichen Europas der Altersklasse U17 in den einzelnen Disziplinen gegeneinander antreten. Damjan hat sich, wie auch bei der Europameisterschaft, für 2.000m Hindernis, qualifiziert.

„Damjan hat sich gut weiterentwickelt und eine Europameisterschaft oder die Olympischen Jugendspiele sind der Lohn für die konsequente Arbeit im vergangenen Jahr. Danken möchte ich der HAK Waidhofen für das Verständnis, wenn es um Freistellungen ging“, berichtet der stolze Trainervater Milan Eror von den sportlichen Erfolgen und Erfahrungen der vergangenen Wochen.