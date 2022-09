Eror bei Abendmeeting mit neuer Jahresbestzeit

Werbung

Auf Initiative von Trainer Milan Eror fand am 6. September kurzfristig ein Abendmeeting im Alpenstadion im kleinen Rahmen statt. Dabei nutzten die jungen Nachwuchs-Athletinnen- und -Athleten der Sportunion die Gelegenheit, um über 800 Meter auf der Bahn nochmals zu zeigen, was sie draufhaben.

Die vielen persönlichen Bestzeiten zeigen, dass im Sommer gut trainiert wurde. Aus den guten Leistungen sticht besonders Carolina Grabner hervor, die mit ihrer 800m- Zeit von 2:27,62 Minuten derzeit zweitschnellstes Mädchen der Klasse U14 in Österreich ist. Nach der Vorgabe von Trainer Milan Eror sollten Denis Kronsteiner und Damjan Eror ihre derzeit gute Form nutzen, um über 3.000 Meter die neun Minuten Schallmauer zu unterbieten.

Perfektes Laufwetter mit Windstille waren ideale Voraussetzungen dafür. So liefen die beiden Runde um Runde auf die Sekunde die gleiche Zeit (72 Sekunden) Kronsteiner als Tempomacher vorne – dahinter Eror. Das sollte dann am Ende genau neun Minuten ergeben. Auf der letzten Runde konnten sie – angefeuert von den Nachwuchsläuferinnen- und läufern und deren Eltern – ihr Tempo sogar noch steigern, und so finishte Damjan Eror in 8:55.06 Minuten knapp vor Denis Kronsteiner in 8:55,60 Minuten.

Die Zeit von Damjan Eror bedeutet die heuer von einem U18-Läufer in Österreich schnellste gelaufene Zeit und für beide eine deutliche Steigerung ihrer persönlichen Bestzeit.