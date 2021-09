NÖ-Mehrkampf-Landesmeisterschaften. Die Südstadt war wieder eine Reise wert. Vor allem für Viola Simmer. Die Athletin des LCA Umdasch Amstetten sicherte sich den Landesmeistertitel im Siebenkampf. Die lange Saison war ihr dabei schon anzumerken. Spritzigkeit und Schnelligkeit fehlten. Dennoch blieb sie mit einem soliden Mehrkampf ohne wirklich negative oder positive Ausreißer in den Einzeldisziplinen mit 4.655 Punkten gar nicht so weit hinter ihrer Siebenkampf-Bestleistung zurück.

Staatsmeisterschaft über 10.000 Meter. Denis Kronsteiner und Paul Schedlbauer von der Sportunion Waidhofen waren bei den österreichischen Staatsmeisterschaften über 10.000 Meter in Eisenstadt am Start. Beim letzten Bahnwettkampf der Saison lief es für Kronsteiner, nach einer Verkühlung in der letzten Woche, nicht nach Wunsch. Mit einer Zeit von 34:11,24 Minuten belegte er den achten Platz. Erfreulicher hingegen die Leistung von Paul Schedlbauer. Bei einem sehr schnellen Rennen, das Olympiateilnehmer Andreas Vojta mit persönlicher Bestleistung gewann, zeigte Scheidlbauer sein Kämpferherz. Mit 31:59,62 Minuten verbesserte er seine eigene Bestzeit um eine Minute und belegte den sechsten Platz in der Gesamtwertung. Damit lief er zugleich die zweitbeste Zeit, die in österreichischer Junior in diesem Jahr erzielte.

Österreichische Meisterschaft Masters. In Linz stiegen die österreichischen Meisterschaften der Masters. Vom LC Neufurth finishte Anton Waser über die 5.000 Meter in persönlicher Bestzeit von 17:43 Minuten und sicherte sich den Titel in der Altersklasse M45. Über die 800 Meter belegte er den undankbaren vierten Rang. Vereinskollege Michael Gröblinger gewann über die 5.000 Meter Silber in der Alterklasse M35 (17:43 Minuten). Über die 800 Meter glänzte die Medaille in Bronze. In der Altersklasse M50 war Gehard Plank für den ULC Ardagger am Start. Er benötigte für die 5.000 Meter auf der Bahn 17:41 Minuten und sicherte sich damit die Silbermedaille in seiner Altersklasse. Über die 1.500 Meter sprang mit einer Zeit von 4:47 Minuten sogar noch die Bronzemedaille heraus. Gerhard Plank zeigte sich mit seiner Medaillenausbeute in dieser Saison sehr zufrieden. Immerhin: einmal Gold, zwei Mal Silber und einmal Bronze.