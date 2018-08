Bei kühlen, windigen und am Samstag vorwiegend nassen Bedingungen gingen am Wochenende in Wien die österreichischen Mehrkampfmeisterschaften über die Bühne. Der LCA Umdasch Amstetten war mit zwei Athleten vertreten und beide schlugen sich ausgezeichnet.

Viola Simmer gewann nach langem „Paarlauf“ mit ihrer stärksten Konkurrentin Hanna Kronsteiner aufgrund des besseren zweiten Tages letztendlich souverän Gold in der U20-Wertung. Die Leistung von 4.492 Punkten bedeutete zudem Rang vier bei der Staatsmeisterschaft der allgemeinen Klasse. Auf den LCA-Vereinsrekord von Karoline Eidenberger fehlten am Ende 141 Punkte.

In einem Mehrkampf, in dem sie häufig mit sich selbst und ihren hohen Ansprüchen haderte, schaffte Simmer am ersten Tag nach durchschnittlichem Start über 100 Meter Hürden und im Hochsprung zwei persönliche Bestleistungen im Kugelstoßen und über 200 Meter.

Besserer zweiter Tag sprach für Simmer

Auch nach dem Auftaktbewerb am zweiten Tag, dem Weitsprung, blieb das Match um Gold eng. Im Speerwurf erarbeitete sich Simmer dann 56 Punkte Vorsprung. Im Wissen um ihre 800 Meter-Stärke sorgte sie mit einem hervorragenden Lauf im Sog von Sarah Lagger für klare Verhältnisse und ein Plus von 271 Punkten. Mit dem ÖM-Titel setzte Simmer einer herausragenden Saison die Krone auf.

Vereinskollege Max Rummler holte sich im Zehnkampf der U23 Rang vier und übertraf mit 5.451 Punkten seine Vorjahresleistung aus der U20, wo er noch mit leichteren Gewichten und niedrigeren Hürden im Einsatz war. Nach einem soliden ersten Tag mit Bestleistung im Weitsprung, ließ er am zweiten Tag gleich drei Bestleistungen in den letzten drei Bewerben (Stabhoch, Speer und 1500 Meter) folgen,wobei er im Abschlussbewerb einen souveränen Disziplinensieg nach Hause lief.