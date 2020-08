Vier Starts und gleich vier Medaillen. Das war die Ausbeute für Paul Schedlbauer und Damjan Eror bei den Schüler- und Juniorenlandesmeisterschaften der Leichtathleten in der Südstadt. Bereits am ersten Tag sicherte sich Paul Schedlbauer (U20) Gold über 5.000 Meter in 16:51,12 Minuten. Damjan Eror siegte in der U16 überlegen über 3.000 Meter (9:51,71 Minuten). Auch am zweiten Tag purzelten die Bestleistungen. Paul Schedlbauer gelang über 1.500 Meter mit 4:17,88 Minuten eine persönliche Bestleistung und sicherte sich Bronze.

Damjan Eror brachte seine beste Zeit über 1.000 Meter sogar die Goldene ein. Ebenfalls eine Medaille sicherte sich Matthias Waser vom LC Neufurth. Er kam über die 3.000 Meter mit 11:13 Minuten auf den dritten Rang. Annika Gugerell und Emilia Sandhofer platzierten sich mit 12:35 bzw. 12:50 Minuten auf die Plätze vier und fünf. Eine Überraschung lieferte die Staffel des LCA Amstetten mit Sigita Stankeviciute, Diana Klinger, Livia Wurzer und Isabella Ettlinger. Sie sicherten sich Gold und das mit dem 1. Platz in der österreichischen Bestenliste. Laura Tatzreiter holte Platz eins über 1.000 Meter. Stankeviciute gewann noch Silber über die 300 Meter Hürden.