Euratsfelderin Resch gewinnt Osterlauf

Werbung

Zum 38. Mal stieg der Melker Osterlauf. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Absagen war es am Ostermontag wieder so weit. Dieses Mal auch in einem anderen Format. Statt eines Fünf- und Zehn-Kilometerlaufs stieg nur ein Stadtlauf über 7,2 Kilometer. Und bei den Damen war Lucia Resch von der LCU Euratsfeld am schnellsten unterwegs. Sie gewann mit gut 30 Sekunden Vorsprung auf Michaela Zöchbauer.

Bei den Herren führte kein Weg an Kevin Wallner vorbei. Auf dem zweiten Platz landete Mario Sturmlechner, der sich gegen Domenik Vizani (LC Neufurth) durchsetzte. Auf den weiteren Rängen landeten Hannes Bühringer (LCA Umdasch Amstetten) und Benjamin Schmidradler (LCU Raiffeisen Euratsfeld). Doch auch der Nachwuchs kam nicht zu kurz und da feierte der LC Neufurth zwei Siege. Matthias Waser holte sich über 2.900 Meter in 9:59 souverän den Klassensieg in der U16 und auch den Gesamtsieg. Bei den Mädchen U16 fixierte Vereinskollegin Annika Gugerell den Klassen- und Gesamtsieg.